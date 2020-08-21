5 مرشحين بالقليوبية يتقدمون بطعون على انتخابات الشيوخ

تقدم 5 من المرشحين المستقلين لانتخابات الشيوخ 2020 بالقليوبية بطعن على الانتخابات أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على قرار الهيئة العليا للانتخابات بعد إعلانها نتيجة انتخابات الجولة الأولى وفوز 5 مرشحين من حزب مستقبل وطن بالقليوبية فيما ستجري الإعادة على مقعد سادس بين مرشح ائتلاف الأحزاب الوطنية أبوسريع إمام عن حزب الشعب الجمهوري، وخالد عرمان مرشح مستقل.

وقال محمد بدوي هاني، أحد المرشحين الذين تقدموا بطعن على نتيجة الانتخابات إنه تقدم بطعن ضد وزير العدل ووزير الداخلية ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفتهم يطالبهم فيه بوقف اعتماد نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ لسنة 2020 وإعادتها مجددًا، وفقًا لصحيح القانون.

وأضاف "هاني" أنه أورد بالطعن الذي قدمه وحمل رقم 64401 لسنة 66 شق عاجل حيثيات كثيرة منها أنه أثناء التقدم لإجراء الكشف الطبي بمستشفى طوخ يوم 8/7 2020 لم يتمكن من الكشف بعد أن أبلغهم مدير المستشفى بعد وصول تعليمات بالكشف على المرشحين وبعد أن عاودوا في اليوم التالي إلى المستشفى في تمام الساعة الثامنة صباحا أخرهم مدير المستشفى لإجراء الكشف الطبي على الأعضاء المتقدمين من حزب مستقبل وطن أولاً رغم أننا حضرنا قبلهم بوقت كاف.

وأورد "بدوي"، أيضًا بالطعن أن المرشحين من واحد إلى 6 قاموا بعمل قائمة داخلية مع بعضهم البعض بالمخالفة للقانون في حين أننا مرشحون "فردي".

واستطرد "هاني" في طعنه أننا أثناء قيامنا بالتقديم للجنة تلقي طلبات الترشيح بمحكمة بنها الابتدائية ذهبنا في الساعة التاسعة بأوراق الترشح كاملة، ولم يسمح لنا بالدخول إلى لجنة تلقي الطلبات إلا بعد دخول أعضاء حزب مستقبل وطن الستة لكي يأخذوا أرقام من 1 إلى 6 في الكشف وبعد ذلك فتح لنا الباب.

وأضاف "هاني" أن الطعن الذي تقدم به جاء به أيضًا أنه تم استخدام المال السياسي والكرتونة والشنطة كرشوة انتخابية، مشيرا إلى أنه أرفق اسطوانة بها فيديوهات تؤكد ذلك.

وتابع "هاني" أنه أورد بالطعن أن المستشار رئيس الهيئة العليا للانتخابات بالقليوبية أعلن أن إجمالي عدد الأصوات التي خرجت للتصويت بالانتخابات بلغت نحو 323420 وعدد الأصوات الباطلة 46849 صوتا وعدد الأصوات الصحيحة 276571 صوتا وعدد أصوات القائمة 230374.

كما أعلن الأصوات الباطلة 46197 صوتا والإجمالي 276571 صوتا مما يدل على أن الأصوات الفردي والقائمة الصحيحة 276571 صوتا صحيحا وهذا يدل على أن جميع مرشحي الفردي لم يحصل أحد منهم على 50% من الأصوات + 1 وأرفق المرشح فيديو يؤكد ذلك.