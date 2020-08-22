وفاة طبيبة نساء في مستشفى المحلة بفيروس كورونا

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، اليوم، وفاة الطبيبة دينا قطب استشاري النساء والتوليد بمستشفى المحلة العام، إثر إصابتها بعدوى فيروس كورونا المستجد، بعد رحلة علاج استمرت 15 يوما، كما تقرر إنهاء إجراءات دفن الجثمان وتسليمه إلى ذويه.

صرح بذلك الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، لافتا إلى أنه أعطى توجيهاته إلى الدكتور جمال شادي مدير مستشفى المحلة العام، بضرورة رفع حالة التأهب والاستعداد القصوى لاستقبال الحالات المشتبه في إصابتها بعدوى فيروس كورونا.

وشدد وكيل وزارة الصحة، على ضرورة توفير الرعاية الصحية الكاملة التي تستهدف الاهتمام وتوفير كل وسائل الرعاية الصحية والعلاجية للحالات المحجوزة بأقسام العزل.

في المقابل نعى الدكتور جرجس رزق، أمين عام نقابة الأطباء، الطبيبة دينا قطب، قائلا "الله يرحمها ويرحم كل الزملاء من جنود الجيش الأبيض الذين ضحوا بأرواحهم، من أجل علاج أبناء الوطن ومواجهة عدوى الوباء القاتل كوفيد 19".