7 معامل لتنسيق الثانوية العامة في جامعة الإسكندرية بالمجان

بدأت مكاتب ومعامل التنسيق بجامعة الإسكندرية، اليوم السبت، استقبال طلاب المرحلة الأولى للثانوية العامة.

وقال الدكتور عصام الكردي رئيس الجامعة، إنه جرى تخصيص 7 معامل مجاناً للطلاب لتسجيل رغباتهم موزعة بكليات الآداب، والتربية، وعلوم الشاطبي، وعلوم محرم بك، والهندسة، والتربية الرياضية بنين، والمدينة الجامعية طلبة بسموحة.

وأكدت ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد ومنع انتشار العدوى.

ولفت الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إلى تجهيز معامل للحاسب الآلي بالكليات السبع بعدد كبير من أجهزة الكمبيوتر، لخدمة طلاب الثانوية العامة بالتنسيق.