وزير التعليم العالي يفتتح متحف مقتنيات جامعة الإسكندرية

افتتح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، اليوم السبت، متحف مقتنيات جامعة الإسكندرية، والذي يضم المخطوطات النادرة والصور وتاريخ الجامعة العريق.

وتجول وزير التعليم العالي داخل أروقة المتحف الذي يقع بالمكتبة المركزية بوسط المدينة، ورافقه الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية والدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية.

وبدأ الافتتاح بصورة العالم المصري الراحل لدكتور أحمد زويل. ثم فيلم عن المكتبة وكيفية تطويرها وترميمها، ثم تجول الوزير داخل المتحف.

وبدأ عرض المتحف بعدد من المقتنيات أولها عدد مجلة الوقائع المصرية عدد 122 سنة 1952 بها مرسوم قانون 200 لسنة 1952 بتغير مسمى جامعة فاروق الأول إلى جامعة الإسكندرية.

ويضم المتحف مقتنيات الدكتور أحمد زويل بداية من شهادة تخرجه من جامعة الإسكندرية، وقرار تعينه في كلية العلوم معيد بالجامعة.