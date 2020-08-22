5 معامل بجامعة كفر الشيخ لاستقبال طلاب المرحلة الأولى بالتنسيق

قالت الدكتور أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، رئيس مكتب تنسيق القبول بالجامعات، إنه جرى تخصيص 5 معامل لاستقبال الطلاب.

أضافت شاكر، لـ" الوطن"، أنه جرى تشكيل لجنة تضم عددا من أعضاء هيئة التدريس و10 موظفين لاستقبال الطلاب وتعريفهم بالكليات، فضلاً عن مساعدتهم من خلال إعطائهم دورا والانتظار بالساحات المخصصة.

تابعت عميد كلية التربية النوعية، بأن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، تفقد مكتب التنسيق والمعامل قبل قليل، للاطمئنان على سير عملية التقديم، بالإضافة إلى اختبارات القدرات بالكلية والتي تتصادف مع أول يوم تنسيق في المرحلة الأولى.

وأشارت شاكر، إلى أنها سجلت لإحدى الطالبات بنفسها للاطمئنان على عدم حدوث مشاكل سواء في جودة الإنترنت، أو التأكد من معرفة الطلاب بالكليات التي من المفترض التقدم لها.