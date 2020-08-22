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محمود مسلم

غلق قاعة أفراح لإقامة حفل زفاف مخالف للإجراءات الاحترازية بالشرقية

كتب:

نظيمه البحرواي
01:23 م | السبت 22 أغسطس 2020
غلق قاعة أفراح لإقامة حفل زفاف بالمخالفة لإجراءات مواجهة كورونا

غلق قاعة أفراح لإقامة حفل زفاف بالمخالفة لإجراءات مواجهة كورونا

أغلقت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية قاعة أفراح لإقامة حفل زفاف بالمخالفة للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

قاد نبيل فاروق، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، حملة بالتنسيق مع قسمي الإشغالات والتنظيم ورجال الحملة الميكانيكية وتحسين البيئة بالمجلس وشرطة المرافق ومركز شرطة الزقازيق، لرفع الإشغالات المخالفة بشوارع المدينة.

وأثناء المرور الميداني تبين إقامة حفل زفاف بقاعة أفراح بطريق "الزقازيق - ديرب نجم"، بالمخالفة للإجراءات الاحترازية التي تقضي بمنع تجمعات المواطنين.

وجرى فض الفرح وتشميع القاعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحبها.

 

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