الشرقية تغلق 760 مركزا للدروس الخصوصية حتى الآن وإجراءات ضد أصحابها

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المحافظة تبذل جهودا كبيرة من أجل محاربة مراكز الدروس الخصوصية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

وتحدث "غراب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، عن الجهود الكبرى التي تبذلها الأجهزة المعنية بالمحافظة فى محاربة مراكز الدروس الخصوصية، "السناتر"، مشيراً إلى أنه تم غلق 760 مركزا حتى الآن، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب هذه المراكز كونهم خالفوا قرار رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف المحافظ، أنه فى حال تعاون جميع الأطراف "الدولة والمجتمع" سوف تختفى ظاهرة الدروس الخصوصية، موضحاً أن أولياء الأمور دائماً ما يستغيثوا بالمحافظة من أباطرة الدروس الخصوصية.

وتابع: "أنا بقول أنت طالب منى أنقذك طيب وديت أنت ليه ابنك المركز.. إزاى ولى أمر يودى ابنه سنتر في الزحام الشديد ده.. نحتاج إلى تعاون ولى الأمر فى ذلك".