برلماني: حل الأزمة الليبية نتيجة السياسات الحكيمة لقائد مصر

أكد أحمد رسلان، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن كل ما يتم من تفاهمات بين الليبين ووقف إطلاق النار هو نتيجه السياسات الحكيمة لقائد مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي والتحركات التي قام بها في هذا الملف بداية من قرار إرسال قوات ووضع الخطوط الحمراء ونهاية باتفاق تقسيم الحدود البحرية مع اليونان وهذه كانت "ضربة معلم".

وقال رسلان، في تصريحات للمحرررين البرلمانيين، اليوم، إن اهتمام السيسي بالقضايا الليبية جاء باعتبارها قضايا أمن قومي مصري ليبي عربي ودفاعًا عن الأرض العربية والمصرية من الميليشات الإرهابية المسلحة والتدخلات التركية وحماية البحر المتوسط من الأطماع.

وأضاف رسلان أنه لا يمكن إغفال قوة الردع المصرية ودور الجيش المصري والأسطول البحري في تحريك الأمور في ليبيا، مشيرًا إلى أن قرار وقف إطلاق النار في كل الأراضي الليبية نتيجة للموقف المصري الحاسم والحازم من الأزمة الليبية منذ بدايتها.

وأشار رسلان إلى أن القرار يعبر عن انتصار حقيقي للإرادة المصرية الحكيمة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث إن مصر منذ بداية الأزمة كان موقفها واضحًا في رفض أي عدوان خارجي والتمسك بالحل السلمي.

وأوضح رئيس لجنة الشؤون العربية أن اهتمام الرئيس بملف القضية الليبية والتعامل معه بحكمة كان الهدف الأساسي منه حماية الأمن القومي العربي والحفاظ على المقدرات الليبية في مواجهة أطماع بعض الجهات الخارجية.

وأشاد أحمد رسلان بدور الجيش المصري في هذه الأزمة والعمل على حماية العمق الاستراتيجي لمصر من الناحية الغربية، قائلًا: "على الرغم من التحديات إلا أن جيش مصر العظيم نجح في تحقيق معادلة يد تبني ويد تحمل السلاح".

وأشار إلى أنه رغم وجود عدد من الملفات الهامة سواء الأزمة الليبية أو مواجهة الإرهاب، إلا أن المشروعات القومية العملاقة تسير على قدم وساق في تحقيق الإنجازات على أرض الواقع لصالح الشعب المصري وهو بحق القول بأن في مصر يدًا تبني ويدًا تحمل السلاح.