السفير الفرنسي بالقاهرة: تعاون وثيق بين مصر وفرنسا في الملف الليبي

قال ستيفان روماتيه، السفير الفرنسي بالقاهرة، إن " الملف الليبي مهم للغاية بالنسبة لمصر وأمنها الأقليمي".

وأكد ستيفان أن "السلطات الفرنسية تتعاون مع مصر في ذلك الملف تعاونا وثيقا للغاية ، وتقريبا يتم بشكل يومي".

وأضاف "روماتيه" خلال لقائه في برنامج "خاص" على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذا الأمريتعلق بأمن مصر الداخلي وفرنسا وأوروبا على حد السواء، وإطلاق المصريون لمبادرة إعلان القاهرة كانت خطوة هامة لإيقاف ذلك الصراع الدائر هناك".

وأوضح أنه "في يونيو الماضي تم إطلاق تلك المبادرة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ، ونعتقد بأنها مبادرة مهمة للغاية وتسمح بإعادة إطلاق عملية سياسية".

وأكد أن "الوضع الميداني على الأرض يقلق المجتمع الغربي كثيرا في ظل تراكم معدات وأسلحة، وفي ظل مرتزقه أجانب يتوافدون لتعزيز منطق الحرب ".

وتابع "من ناحية أخرى، فإن العملية السياسية هناك يجب أن تتوصل مصر فيها إلى حل لوقف إطلاق النيران، مشيرا إلى أنه وفي حال لم يتم التوصل للحصول على قرار بوقف إطلاق النار فسنخاطر بالاستمرار في منطق التوتروالصراع الدائمين ، ولا نعلم إلى ماذا سيؤدي ذلك الأمر".

وشدد السفيرالفرنسي على أنه "ينبغي العمل من أجل الحل السياسي، وهذا ما نعلمه جميعا، وليس هناك حل عسكري للأزمة في ليبيا، فالحل سيكون سياسيا، إذن فنحن نعمل مع مصرلصالح كافة المبادرات" .