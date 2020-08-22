أحمد فلوكس عن طرح أغنيته "خليك صح": "قريبا"

وعد الفنان أحمد فلوكس، متابعيه، بطرح أغنيته الجديدة، والتي تحمل اسم خليك صح، في أقرب وقت.

ونشر أحمد فلوكس، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، فيديو له أثناء عمله وتدريبه على الأغنية الجديدة، مصحوبة بتعليق منه "قريبًا".

أغنية خليك صح، من كلمات الدكتور وائل العبيدي، وألحان إيهاب سمير، وتوزيع أمير سمير.

ويقول مطلع الأغنية: "لخبطة لخبطة لخبطة قدام عينك الدنيا ملخبطة.. لخبطة لخبطة لخبطة أخبار مش صح ومتلخبطة".

View this post on Instagram Sooon A post shared by ahmedfalawks (@ahmedfalawks_official) on Aug 21, 2020 at 5:52pm PDT

ويستعد أحمد فلوكس، لأول بطولة درامية له من خلال مسلسل سفينة نوح من إنتاج شركة "هالك ستوديوز" التي يمتلكها أحمد فلوكس، ويشاركه البطولة منذ رياحنة، ومن تأليف محمد الشواف، وإخراج حسام الجوهري.

ويتعاون "فلوكس" مع الفنان منذر رياحنة مجدداً بعد نجاحهما خلال حلقات حكاية "رحمة" ضمن أحداث مسلسل "نصيبي وقسمتك" الذي عرض مؤخراً، ومن المقرر عرض "سفينة نوح" بداية العام الجديد 2021 .

"سفينة نوح" من بطولة أحمد فلوكس، ومنذر رياحنة، ومن تأليف محمد الشواف، وإخراج حسام الجوهري، وكان آخر أعمال "فلوكس" فيلم "الممر"، وهو من بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد.

ونشبت أزمة كبيرة بين نقيب الموسيقيين هاني شاكر والفنان أحمد فلوكس، بعدما قام الأخير بانتقاد "شاكر" بقوة بسبب نعيه وفاة اليوتيوبر الشهير مصطفى حفناوي، الذي توفى إثر إصابته بجلطة في المخ.

البداية كانت بمنشور كتبه هاني شاكر عبر صفحته الرسمية على موقع "إنستجرام" نعى فيه الراحل مصطفى حفناوي، قائلًا: "بقلب حزين، أقدم خالص العزاء لأسرة هذا الشاب الجميل، لم تسبقني به أي معرفة ولكن موته المفاجئ أوجع قلوب الجميع، ادعوا له بالرحمة والمغفرة".

وهاجم "فلوكس"، نقيب الموسيقيين، "لا تعليق، أقسم بالله كمية منافقة في الزمن ده غير طبيعي، أم الزمن على الحياة اللي احنا بقينا عايشين فيها، إذا كان أنا معرفوش أنت هاتعرفه، كفاية بقى، أنت إيه؟ كورونا معلمتكمش حاجة، مكانش عارف يخش مستشفى، معملتش حاجة، وأنت نقيب ليه، كفاية أنتوا إيه، لا حول ولا قوة إلا بالله زمن نهاية الزمن".

ثم عاد ليعتذر لهاني شاكر بعد تدخل نقيب الممثلين أشرف زكي، إلا أن شاكر لم يقبل الاعتذار بسبب طريقة فلوكس الذي لم يحسن اختيار كلمات أو طريقة الاعتذار للفنان الكبير.