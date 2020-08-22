ضبط 8 مراكز لعلاج الإدمان غير مرخصة في حملات أمنية بالجيزة

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة حملة مُكبرة استهدفت عددًا من المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان بمنطقة البدرشين بالجيزة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة وبمشاركة الجهات المختصة (إدارة العلاج الحر- صندوق مكافحة وعلاج الإدمان)، في إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية لجهودها في مجال تحقيق المواجهة الشاملة لتعاطي وإدمان المواد المخدرة.

وأسفرت جهود الحملة عن استهداف (8) مراكز لعلاج الإدمان، حيث تبين وجود عدة مخالفات منها، عدم وجود ترخيص من وزارة الصحة أو تسجيل بالنقابة، وعدم تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وعدم وجود عقد تداول نفايات وإيصالات تسليم منتظمة، وعدم وجود موافقة من المجلس القومي للصحة النفسية، وعدم وجود فريق طبى، وعدم وجود غرف مجهزة طبياً، وعدم وجود ملفات للمرضى وإقرارات موافقة على العلاج.

اتخذت الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.