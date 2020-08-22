تشديدات أمنية بالقاهرة قبل مباراة القمة

نشرت مديرية أمن القاهرة قواتها الأمنية حول استاد القاهرة، استعداداً لتأمين مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك، في إطار منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الممتاز، والتي يستضيفها استاد القاهرة الدولي مساء اليوم.

ودفعت المديرية بالأقوال الأمنية المتحركة والثابتة والمكونة من مجموعات الأمن المركزي والبحث الجنائي بالاشتراك مع قوات التدخل السريع.

وقال مصدر أمني إنه جرى التشديد على فحص جميع الحاضرين إلى المباراة وعدم دخول أي شخص لحضور المباراة غير المصرح لهم، وفقًا للكشوف الواردة من اتحاد الكرة "ممثلي الفريقين والإعلاميين والصحفيين"، كما جرى وضع خدمات أمنية نظامية وسرية ثابتة وأطواف ودوريات متحركة بجميع الطرق المؤدية للاستاد، لملاحظة الحالة الأمنية والإخطار الفورى بأي ملحوظات.

وأضاف المصدر أنه جرى نشر إدارة المرور لتنظيم حركة المرور وضمان السيولة المرورية بالشوارع المحيطة بالاستاد، وطالبت المديرية الجميع باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواحهة فيروس كورونا.