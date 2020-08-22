العراق: إتلاف حاوية مفرقعات محظورة في ميناء أم قصر الجنوبي

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، اليوم، أنها تمكنت من إتلاف حاوية بداخلها مفرقعات في منفذ ميناء أم قصر، في محافظة البصرة الواقعة في أقصى جنوب البلاد.

وذكرت الهيئة العراقية، في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية، أنه "تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة عاجلة للكشف عن المواد عالية الخطورة (كيمياوية، مزدوجة الاستخدام، نترات الأمونيا) في كافة المنافذ الحدودية (برية، بحرية، جوية) واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بإبعادها عن المناطق والتجمعات السكانية تمكنت الهيئة من إتلاف كمية كبيرة من مادة تُستخدم في المفرقعات تزن حوالي 38 طنًا ممنوعة من الاستيراد محملة في حاوية 40 قدمًا في ميناء أم القصر الجنوبي".

وأوضحت هيئة المنافذ الحدودية أن "هذه العملية جرت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة واستنادًا إلى توجيهات قرار قاضي تحقيق أم قصر"، مؤكدة أنه جرى إحالة ما ضُبط إلى الجهات المختصة والقضائية لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.