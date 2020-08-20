متطوع لمساعدة الشعب اللبناني: لبنان بحاجة لكافة أنواع المساعدات الآن

قال محمود عبدالمجيد، مصري تطوع لمساعدة الشعب اللبناني، إنه كان يذهب إلى دولة لبنان للسياحة، غير أنه وبعد الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت قام بإلغاء تذكرة الطيران، ولكنه عاد مجددا لشراء التذكرة لمساعده اللبنانيين هناك.

وأضاف "عبدالمجيد"، خلال مداخلة له عبر "سكايب" ببرنامج "مساء DMC" والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن أول أيام عمله كمتطوع في لبنان جاء يوم 12 من الشهر الجاري، وفوجئ بوجود زجاج كثير مهشم جراء الانفجار.

وقال إن معظم أصحاب المنازل مصابين ولا يستطيعوا القيام بتنظيف منازلهم، موضحا أنه وبصحبه عددا من اللبنانيين يقوم بتنظيف المنازل، والدولة اللبنانية بحاجة إلى المساعدات المادية والمساعدات بالمجهود أو بحملات التبرع والمساعدات النفسية، وذلك لأن أثر الإنفجار سيظل في عقل كافة اللبنانيين.

وأكد "عبدالمجيد"، أن اللبنانيين دائما ما يشكروه ويشكروا مصر، لما قدمته من مساعدات للبنان جراء انفجار مرفأ لبنا.