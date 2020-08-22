سفير مصر ببيروت: مستمرون في دعم لبنان لعبور أزمتها الحالية 

اختتم الكيميائي عماد حمدي رئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، وأمين عام الاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات، ونائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، زيارته للبنان، وذلك عقب تقديم الدعم المادي والمعنوي ومؤازرة الاتحاد العمالي اللبناني من قيادات الاتحادات المهنية للكيماويات والمناجم والمحاجر والبترول في دول مصر والأردن ، وتونس، والجزائر، والعراق، والكويت، وسوريا، والبحرين، والمغرب ، وفلسطين، وليبيا، والسودان، ولبنان، واليمن، نظرا لما يمر به لبنان من أحداث مؤسفة جراء انفجار مرفأ بيروت.

وفي ختام الزيارة التقى السفير ياسر علوي سفير مصر في بيروت، الكيميائي عماد حمدي، مؤكدا استمرار الدعم وتقديم المساعدات من مصر قيادة وحكومة وشعبا للبنان الشقيق لعبورها أزمتها الحالية.

وقدم الأمين العام للاتحاد العربي للسفير درع الاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات، كما قدم الدرع للملحق العمالي شيرين سيد عبدالجواد رئيس مكتب التمثيل العمالي ببيروت.

كما قدمت القيادات النقابية اللبنانية في ختام زيارة الأمين العام للاتحاد العربي للنفط بجنوب لبنان، هدايا تذكارية، ولـ"الملحق العمالي" تقديرا منهم للدعم الذي قدمه الاتحاد العربي والقيادة السياسية والجيش والشعب المصري ممثلا بالسفارة المصرية في بيروت للأشقاء في لبنان.

وكان الكيميائي عماد حمدي قد عقد سلسلة من الاجتماعات خلال زيارته لبنان مع قيادات الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر، وشهد على الطبيعة ما خلفه انفجار مرفأ بيروت من آثار وعلى رأسها بمبنى الاتحاد.