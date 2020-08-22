التشيك تسجل أكثر من 500 إصابة جديدة بكورونا.. والفلبين 4933 حالة

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 23.146.420 ، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 803.657 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء منه 15.730.632حالة.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، الهلع في جميع دول العالم، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كذلك انتشر سريعًا في أنحاء العالم.

وأظهرت البيانات الصادرة من وزارة الصحة التشيكية أن حصيلة الإصابات اليومية بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد تجاوزت الـ500 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم، إن الزيادة في الإصابات التي تم تسجيلها تنبع من زيادة الاختبارات التي يتم إجراؤها وليس بسبب زيادة تفشي الفيروس في البلاد، وفقًا لـ"راديو براج الدولي"، اليوم.

وأشار الراديو إلى أن هناك حاليًا حوالي 5 آلاف شخص مصاب بالفيروس في جمهورية التشيك، فيما توفي حتى الآن 411 شخصًا من جرّاء الإصابة بالفيروس، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

الفلبين تسجل نحو 5 آلاف إصابة جديدة بكورونا

وفي الفلبين، سجلت وزارة الصحة، اليوم، 4933 إصابة جديدة بكورونا المستجد "كوفيد 19" ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 187249 إصابة، بينها 69362 حالة نشطة ما تزال تتلقى العلاج، وجاءت معظم حالات الإصابة في منطقة العاصمة الوطنية "مترو مانيلا"، بؤرة تفشي المرض، بإجمالي 2845 حالة.

وذكرت الوزارة الفلبينية أن إجمالي الوفيات الناجمة عن "كوفيد - 19" بلغ 2966 بعد تسجيل 26 وفاة جديدة، في حين ارتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 114921 شخصًا بعد تسجيل 436 حالة شفاء جديدة، وفقًا لما ذكرته صحيفة "فلبين ستار" المحلية في نسختها الإلكترونية.

ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في مالي إلى 2688 حالة

وفي القارة الأفريقية أعلنت وزارة الصحة في جمهورية مالي تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ إجمالي الإصابات 2688 حالة.

وقالت الوزارة المالية في بيان، اليوم، إنه تم تسجيل 11 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي المتعافين 2007، فيما توفيت 125 حالة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء المالية الرسمية.