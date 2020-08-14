الفلبين تسجل 6216 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و16 وفاة

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الجمعة، تسجيل 6 آلاف و216 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 153 ألفًا و660 إصابة.

وأوضحت الوزارة، حسبما نقلت صحيفة (فلبين ستار)، أن ألفًا و38 شخصًا تماثلوا للشفاء ليصل إجمالي المتعافين إلى 71 ألفًا و405 متعافين، في حين توفى 16 شخصًا لتبلغ حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 2442 وفاة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المناطق التي سجلت أعدادًا كبيرة من الإصابات الجديدة تضم مدينة مترو مانيلا ولاجونا وريزال وكافيت وبولاكان، والتي تم وضعها قيد حجر صحي مجتمعي مكثف منذ الأسبوع الماضي، لإبطاء سرعة تفشي الفيروس، ولكن أعلن القصر الرئاسي أن تمديد هذا الحجر الصحي أمر "مستبعد بشدة" لأن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتوفر المساعدات للشريحة الفقيرة من الشعب.