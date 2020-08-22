صور.. الأقباط يحتفلون بـ"عيد العذراء" والشمس تتعامد على كنيسة ميت غمر

احتفل الأقباط الأرثوذكس، اليوم السبت، بعيد صعود العذراء، بحسب الاعتقاد المسيحي، مختتمين صومًا استمر لمدة 15 يومًا هذا العام، بحسب طقس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

واختلفت هذا العام احتفالات الأقباط بتلك المناسبة، حيث اختفت الموالد وشهدت الكنائس نهضات روحية عبر شبكة الإنترنت، واختفى التزاحم منها، بسبب إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وأقيمت قداسات العيد وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا، حيث خضع حضور القداسات لنظام الحجز المسبق في الكنائس التي أقامت أكثر من قداس في اليوم الواحد، وخصصت "دكة" لكل مُصلٍّ، مع جعل الكمامة والمطهرات إجبارية.

وصلى الأنبا صليب، أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية للأقباط الأرثوذكس، القداس الإلهي بمناسبة عيد السيدة العذراء، بكنيسة مارجرجس بقرية صهرجت الكبرى، بمشاركة محدودة من الكهنة والشمامسة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية نظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتعامدت الشمس على المذبح البحري الذي يحمل اسم السيدة العذراء، حيث يأتي التصميم المعماري للكنيسة بشكل فريد، يجعل تعامد الشمس على مذابح الكنيسة التلاثة يحدث في ثلاث مناسبات كنسية وهي: "عيد الملاك ميخائيل 12 بؤونة / 19 يونيو على مذبح الملاك القبلي، عيد مارجرجس في 16أبيب / 23 يوليو، (نُقل رفاته إلى كنيسته بمصر القديمة في عهد البابا غبريال الـ 88 في القرن الـ 15) على مذبح مارجرجس الرئيسي، عيد السيدة العذراء في 16 مسرى / 22 أغسطس على مذبح السيدة العذراء البحري".