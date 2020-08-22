الأهلي يحسم قضية نادي القرن قانونيا قبل القمة الـ 120

في التاسعة مساء، في اللحظة التي ستنطلق فيها صافرة الحكم الكرواتي إيفان بيبك معلنًا بداية مباراة القمة 120 بين الزمالك والأهلي ضمن منافسات الجولة الـ21 للدوري الممتاز، ستنطلق منافسة أخرى قديمة جديدة بين قطبي الكرة المصرية حول لقب نادي القرن.

الزمالك الذي أعلن في 10 يوليو الماضي على لسان رئيسه أنه سجل بوزارة التموين والتجارة الداخلية شعار "نادي القرن الحقيقي لكرة القدم" قبل أن يعلن جهاز التجارة الداخلية، في بيان لاحق، أن ما حدث من النادي الأبيض مجرد طلب؛ للحصول على موافقة الوزارة بشأن هذا الشعار وما زال قيد الدراسة، سيواجه الأهلي الذي يمتلك رسميًا وفقًا لسجلات جهاز التجارة الداخلية وإدارة العلامات التجارية لقب "نادي القرن 1907".

وبحسب بيان لجهاز التجارة الداخلية في 11 يوليو الماضي، ففي عام 2007 تقدم الأهلي بطلب تسجيل لشعار النادي عبارة عن "الأهلي 1907 نادي القرن" مع رسم درع النادي الأهلي يتوسطه نسر، بعد حصوله رسميًا على هذا اللقب في 2001 وقبل طلب التسجيل بعد استيفاء كل الإجراءات المنصوص عليها بقانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، وجميع العلامات مسجلة ومجددة وتتمتع بالحماية القانونية حتى تاريخه.

الزمالك ضد الأهلي.. الأبيض ينتظر رد التموين لاستخدام شعاره "نادي القرن الحقيقي لكرة القدم"

لكن ماذا عن مصير طلب الزمالك؟ مصدر بجهاز التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين يكشف، لـ"الوطن"، أنه لا يحق للزمالك حتى الآن استخدام لقلب نادي القرن الحقيقي لكرة القدم سواء في أي معاملات تجارية أو وضعه على قمصان الفرق الرياضية حتى تفصل اللجنة المشكّلة في قرارها الأخير سواء بقبول الطلب أو رفضه.

موعد إعلان القرار

بحسب المصدر فإعلان القرار الأخير في الأزمة الشهيرة سيكون ما بين شهري ديسمبر 2020 ويناير 2021، مفسرًا أن اللجنة في الوقت الحالي تقوم بالتقصي حول ما إذا كانت علامات تجارية مسجلة بهذا الاسم أو ملامسة لهذا الاسم، وتطلع على أسانيد الزمالك المقدمة في هذا الشأن، بالإضافة لتلقيها في نهاية يوليو الماضي طلبًا من النادي الأهلي يؤكد فيه أن لقب نادي القرن 1907 موثق بحق النادي منذ العام 2007.