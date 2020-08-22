مقتل 4 عسكريين في أول انفجار تشهده مالي بعد الإطاحة بالرئيس

ذكرت قناة "سكاي نيوز" في نبأ عاجل منذ قليل أن 4 عسكريين في مالي قُتلوا بانفجار عبوة ناسفة وسط البلاد.

والانفجار هو أول مظهر للعنف فعليًا بعد تمرد قاده مجموعة من العسكريين ونفذوا انقلابًا على الرئيس أبوبكر كيتا، الذي أُرغم على الاستقالة بعد اعتقاله.

وعين ما يسمى "المجلس الوطني لإنقاذ الشعب"، الكيان الجديد الذي أسسه العسكريون بعد الانقلاب على الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، رئيسًا جديدًا للمجلس، وناطقًا رسميًا باسمه.

وجرى اختيار العقيد قاسمي كويتا رئيسًا للمجلس، ليكون بذلك هو الحاكم الفعلي للبلاد، وذكر موقع "أخبار الساحل" أن "كويتا" التقى بالأمناء العامين للوزارات في أول خطوة بعد تنصيبه، رغم قرار مجلس الأمن بالعودة إلى الثكنات.