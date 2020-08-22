حبس 3 أشخاص حاولوا سرقة "أسلاك كهربائية" من مخازن بدر

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى بمعاقبة 3 متهمين بالحبس لمدة سنة لإدانتهم بالشروع في سرقة أسلاك كهربائية بمدينة بدر.

وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات واتهمتهم بأنهم بدائرة قسم شرطة بدر شرعوا في سرقة المنقولات وهي أسلاك كهربائية والمعدة للنفع العام في مرفق توليد التيار الكهربائي والتي أنشأتها الحكومة إلا أنهم قد خاب إثر جريمتهم لضبطهم.

وتضمنت أدلة الإثبات بالقضية من خلال شهادة مقدم شرطة رئيس مباحث الكهرباء أنه بانتقاله لمخازن كهرباء بدر بناء علي ضبط المتهم من قبل الحارس حال قيامه بسرقة الأسلاك الكهربائية وأسفرت تحرياته السرية لصحة واقعة والضبط وقيام المتهم الأول المضبوط والمتهمين الهاربين بالشروع في سرقة الأسلاك الكهربائية، وشهد كهربائي التشغيل بشركة القناة لتوزيع الكهرباء أن المضبوطات هي خاصة للشركة محل عمله ومعدة للنفع العام وصالحة لإعادة الاستعمال.

وتضمنت ملاحظات النيابة العامة أنه بسؤال حارس مخازن كهرباء بدر بمحضر جمع الاستدلالات قرر بأنه ضبط المتهم حال قيامه بالشروع في سرقة المهمات الخاصة بشركة الكهرباء وتمكن باقي المتهمين من الفرار، وثبت بالتقرير الفني ان المضبوطات خاصة بشركة الكهرباء وصالحة للاستخدام وغير متداولة بالأسواق.