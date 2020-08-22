صور.. تعقيم القطارات المكيفة والـVIP والروسية للوقاية من كورونا

قال السيد عيسى، رئيس شركة الخدمات المتكاملة للنظافة والتأمين التابعة لهيئة السكة الحديد، إن الشركة بدأت في تنفيذ خطط جديدة للوقاية من كورونا، تتمثل في تعقيم القطارات بكل أنواعها بعد كل رحلة، وتطهير المحطات كل ساعتين، وتعقيم مكاتب الإداريين وصرافي التذاكر كل ساعة تقريبًا، مشيرًا إلى أنه تم تعقيم وتطهير جميع القطارات بكل أنواعها الروسية والـVIP والمكيفة درجة أولى وثانية والقطارات الروسية الجديدة والقطارات الفاخرة الـTOP VIP، نظرًا لقيامهما برحلات يوميًا.

وأضاف عيسى، لـ"الوطن"، أن الإذاعة الداخلية بالمحطات الرئيسية تقوم يوميًا بالتنبيه على المواطنين بضرورة ارتداء الكمامات الطبية، فيما يقوم جميع العاملين بالشركة من المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، لمنع انتشار الفيروس، إضافة إلى أن أعمال نظافة المحطات والأرصفة تتم بشكل دوري، ولا يوجد أي تقاعس من العمال، منوهًا أن جميع ورش صيانة القطارات يتم تعقيمها وتطويرها بشكل دوري للحفاظ على أرواح العاملين من فنيين ومهندسين وعمال.

وأشار رئيس الخدمات المتكاملة إلى أنه يتم عمل تقرير يومي بما يتم تنفيذه، وتدوين جميع الملاحظات إن وُجدت، ومن ثم عرضه على المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، والذي يقوم بدوره بمتابعة حملات التنظيف والتطهير بشكل دوري، موضحًا أن يتم يوميًا عقد ندوات توعوية للعاملين عن الفيروس وطرق انتشاره وكيفية مقاومته واستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور للكمامات وبث رسائل إذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس، مع التأكيد على ارتداء الكمامات.

يُذكر أن الهيئة أطلقت حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائمًا ضد فيروس كورونا، حيث يقوم عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات في المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف في حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.

وقالت المنشورات التي تم لصقها في المحطات والقطارات إن الحالات المشتبه في إصابتها هي أي شخص يعاني من ارتفاع درجة الحرارة حتى 38 درجة مئوية فأكثر بجانب وجود كحة، أو أي مخالط لحالة مؤكدة لفيروس كورونا المستجد أو أحد العاملين أو المترددين على أماكن تقديم الرعاية الصحية التى تم الإبلاغ عن وجود حالات إصابة مؤكدة بها أو أى مريض كان محجوزًا بالمستشفى وله تاريخ سفر بالخارج.

وأضافت المنشورات أن الحالات المؤكدة هي المشتبهة التي تم تأكيد إصابتها معمليًا بعدوى فيروس كورونا، مؤكدة أن أي حالات مؤكد يُشتبه في إصابتها أو ظهور أعراض الفيروس عليها يتم الإبلاغ عنها عبر الخط الساخن لوزارة الصحة رقم 105.