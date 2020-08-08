تعقيم 700 قطارا و400 منفذ بيع تذاكر بالسكة الحديد لمواجهة كورونا

قال السيد عيسى، رئيس شركة الخدمات المتكاملة للنظافة والتأمين التابعة لهيئة السكة الحديد: إن الشركة تواصل تنفيذ حملات تعقيم وتطهير المحطات والقطارات لمواجهة فيروس كورونا، موضحًا أنه تم تعقيم وتطهير 700 قطارًا و400 منفذًا لبيع التذاكر بالعديد من محطات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية.

وأضاف عيسى لـ"الوطن"، أن التعقيم يشمل المكاتب الإدارية وصرافين التذاكر، لتوفير الحماية الكاملة للمواطنين والعاملين، مشيرًا إلى أن الشركة تواصل العمل على تنفيذ جميع الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وأن جميع الموظفين المتعاملين مع الجمهور يرتدون الكمامات والقفازات الطبية لمنع انتشار الفيروس، إضافة إلى أنهم يقومون بأعمال التطهير بشكل دورى ويومي.

وأكد، أن الشركة تقوم يوميا بأعمال التعقيم والتطهير حفاظًا على أرواح المواطنين، وأن ورش الصيانة بهيئة السكة الحديد يتم تعقيمها وتطهيرها، للحفاظ على جميع العاملين والفنيين والمهندسين بالورش، لافتًا إلى أنه يتم عمل تقرير يومي بحملات النظافة والتعقيم والتطهير التى تتم في المحطات، وعرضها على المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، والذي يقوم بدوره لمتابعة حملات التنظيف والتطهير، لإعتماد التقرير وتدوين جميع الملاحظات إن وجدت.

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، استمرارها فى توفير كمامات طبية للبيع فى شبابيك الحجز بالمحطات للراكب الراغبين، مع استمرار منع دخول الركاب للمحطات بدون ارتداء الكمامات ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

وتخصص الهيئة، موظفين على مداخل المحطات الرئيسية تمنع الدخول بدون ارتداء الكمامات، حيث يتم تغريم المخالفين وتوجيهم لمكاتب شرطة المحطات لتحرير محاضر ضدهم.

وتواصل هيئة السكة الحديد أعمال التعقيم والتطهير للمحطات والقطارات لمواجهة فيروس كورونا، مع استمرارها في عقد ندوات التوعية للعاملين عن الفيروس وطرق انتشاره وكيفية مقاومته واستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور للكمامات وبث رسائل اذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس، مع التأكيد على ارتداء الكمامات.

وأطلقت الهيئة حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائمًا ضد فيروس كورونا، حيث يقوم عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.

وتضمنت المنشورات التى تم لصقها فى المحطات والقطارات، أن الحالات المشتبه فى إصابتها بالفيروس هس أى شخص يعانس من ارتفاع درجة الحرارة حتى 38 درجة مئوية فأكثر بجانب وجود كحة، أو أى مخالط لحالة مؤكدة لفيروس كورونا المستجد أو أحد العاملين أو المترددين على أماكن تقديم الرعاية الصحية التى تم الإبلاغ عن وجود حالات إصابة، مؤكدة بها أو أى مريض كان محجوز بالمستشفى وله تاريخ سفر بالخارج.

وأضافت المنشورات أن الحالات المؤكدة هى المشتبهة التى تم تأكيد إصابتها معمليا بعدوى فيروس كورونا، مؤكدة أن أى حالات مؤكد يشتبه فى إصابتها أو ظهور أعراض الفيروس عليها يتم الإبلاغ عنها عبر الخط الساخن لوزارة الصحة رقم 105.