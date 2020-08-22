محافظ الشرقية يُتابع معدلات تنفيذ مشروعات القطاع الصحي بتكلفة 3 مليارات

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة معدلات تنفيذ المشروعات الجاري إنشاؤها بمراكز ومدن ( الزقازيق - فاقوس - ههيا) للإطمئنان على نسب تنفيذ الاعمال بها، مشيراً إلي انه جاري تنفيذ 10 مشروعات بمراكز ومدن المحافظة ما بين إنشاء وتوسعه لعدد 7 مستشفيات - وحدة طب اسرة - مجمع تامين صحي - معهد أورام بتكلفة مالية بلغت 3 مليار و 22 مليون جنيه.

أوضح المحافظ أن تلك المشروعات تساهم في النهوض بالقطاع الصحي والإرتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين، مؤكدا علي ضرورة إلزام الشركات المسند لها تنفيذ تلك الأعمال تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية التي إتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، وكذلك الإلتزام بالجدول الزمني المحدد مع مراعاة الجودة في العمل والدقه في التنفيذ لدخولها الخدمة في أسرع وقت بما يعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

ومن جانبه أوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة أنه جاري توسعة مستشفي طب وجراحة العيون بمدينه الزقازيق بتكلفه مالية 72 مليون جنيه حيث وصلت نسبه تنفيذ الأعمال بها إلى 92 ٪ ومستشفى حميات فاقوس بتكلفة ماليه 70 مليون جنيه بنسبة تنفيذ وصلت إلي 60٪ ، وإنشاء مستشفي كبد ههيا بتكلفه مالية 130 مليون جنيه حيث وصلت نسبة تنفيذ الأعمال بها إلى 96 ٪ .

أضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم الإنتهاء من أعمال إنشاء 10 مشروعات بتكلفة 60 مليون و 870 ألف جنيه ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالي 2019 -2020 ودخولها الخدمة , شملت وإنشاء وحدة طب أسرة الحي الخامس عشر بمدينة العاشر من رمضان بتكلفة 10 مليون جنيه ، ومركز تدريب الأسنان بالحي 29 بمدينة العاشر من رمضان بتكلفة 10 مليون جنيه.

وتابع: جرى استكمال مستشفي طوارئ فاقوس بتكلفة 20 مليون جنيه ومركز طب أسرة العزيزية بمركز منيا القمح بتكلفة 6.8 مليون جنية وتطوير ( وحدة طب اسرة سنيطة الرفاعيين بمركز فاقوس بتكلفة 491 الف جنيه والوحدة الصحية بالسعدية مركز بلبيس بتكلفة 1.4 مليون جنيه ، والوحدة الصحية ببني منصور مركز اولاد صقر بتكلفة 1.4 مليون جنيه) .

وأضاف: كما تم إحلال وتجديد الوحدة الصحية بميت بشار مركز منيا القمح بتكلفة 4.2 مليون جنيه ، والوحدة الصحية بتل مفتاح مركز أبو حماد بتكلفة 6 مليون جنيه ، والوحدة الصحية بالمناجاه الصغري بمركز الحسينية بتكلفة 579 ألف جنية ) ، وذلك في إطار خطة المحافظة للنهوض بالخدمات الصحية المقدمه للمواطنين وايماناً بحقهم في الحصول علي الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة .