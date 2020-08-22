تاج الدين: الحديث عن موجة ثانية لكورونا في مصر سابق لأوانه

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن الحديث عن الموجة الثانية من فيروس كورونا الآن سابق لأوانه، خصوصا وأن الموجة الأولى لم تنته بعد وهناك مصابين من الموجة الأولى لم يتعافوا بعد والحديث عن موجة ثانة استباق للأحداث.

وأضاف تاج الدين خلال حديثه ببرنامج "صباحك مصري"، المذاع على شاشة "MBC مصر"، أن الدولة المصرية تأخذ كل الاحتياطات والاحتراز الواجب ويجب أن تستمر في هذا الاحتياط على مستوى الدولة والأفراد حتى مارس المقبل، مشددا على أن أي احتمالية لزيادة أعداد مصابي فيروس كورونا قد تكون في الشتاء في أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، خصوصا وأن هذه الفترة يحدث بها انتشار للأنفلونزا الموسمية مع الكورونا وقد يحدث خلط بين الاثنين.

وشرح تاج الدين أن لقاح فيروس كورونا ليس علاجا بل هو وقاية مثله مثل لقاح الأنفلونزا الموسمية، شارحا أن بروتوكلات العلاج تدرس وتطبق بعناية كبيرة ولايوجد لقاح تم إنتاجه وتسجيله حتى الآن.

واستكمل تاج الدين أنه عندما يتم توفير وإنتاج لقاح سيتوفر لمصر.