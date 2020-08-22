"الصحة العالمية": نتمنى زوال كورونا خلال عامين

أعربت منظمة الصحة العالمية عن أملها أن يتمكن العالم من التخلص من جائحة «كورونا» خلال أقل من عامين، وبمدة أسرع من تلك التي استغرقها القضاء على تفشى الإنفلونزا الإسبانية عام 1918.

وأقر مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس للصحفيين فى جنيف، مساء أمس، أنه بالمقارنة مع تلك الحقبة، فإن العالم اليوم يواجه عقبات «العولمة والحميمية والصلات» التي ساعدت الفيروس على الانتشار بسرعة، فيما تجاوز عدد الوفيات 800 ألف شخص من أصل أكثر من 23 مليون إصابة معلنة.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين، اليوم، عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات بعدوى محلية خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تلقت تقارير عن 22 إصابة جديدة جميعها وافدة، ما رفع إجمالي المصابين إلى 84939 حالة، وظل عدد الوفيات عند 4634 شخصاً.

وذكرت جامعة جون هوبكنز الأمريكية أن الولايات المتحدة سجلت 48 ألفاً و693 إصابة جديدة، و1108 حالات وفاة على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية، وبذلك وصل إجمالي حصيلة الإصابات في الولايات المتحدة إلى 5 ملايين و622 ألفاً و540 إصابة، بينها 175 ألفاً و363 حالة وفاة.

وفي كوريا الجنوبية، مددت الحكومة إجراءات التباعد، بعد تسجيل أكثر من 300 إصابة لليوم الثاني على التوالي، بينما قالت وزارة الصحة البرازيلية، إنها سجلت 30355 حالة إصابة و1054 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مقابل 45323 إصابة و1204 وفيات في اليوم السابق، كما أعلنت المكسيك تسجيل 504 وفيات و5928 حالة إصابة مؤكدة، ليصل العدد الإجمالى فى البلاد إلى 59610 وفيات و549734 إصابة.

وسجلت السلطات فى ولاية فيكتوريا الأسترالية 13 وفاة جديدة، ولا تزال حالات الإصابة الجديدة دون 200 حالة لليوم الثاني على التوالى، فيما أعلنت فنزويلا أنها تتفاوض مع روسيا حول المشاركة فى اختبار وإنتاج لقاح "سبوتينيك-5".