مطور عقاري: نيويورك تحتاج لعقد من الزمان للتعافي من تداعيات كورونا

قال المطور العقاري دون بيبلز إن مدينة نيويورك ستحتاج إلى عقد من الزمان من أجل التعافي من التداعيات الخطيرة لجائحة كورونا المستجد "كوفيد-19"، وفقًا لقناة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية.

وأضاف بيبلز، الذي يعمل رئيسًا تنفيذيًا لشركة "بييبلز كوربريشين"، أن نيويورك ستعود في النهاية، ولكن ستعود بشكل مختلف، مشيرًا إلى أن المدينة ستكون مكانًا مختلفًا وفي متناول الجميع، لكن الأمر سيستغرق حوالي عقد من الزمان للخروج من الأزمة الحالية، وربما أطول لكنها لن تكون قريبًا، وفقًا لما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية على موقعها الإلكتروني.

وأوضح بيبلز أن نيويورك تواجه تحديًا غير مسبوق بشأن جذب والمحافظة على المقيمين الجدد والشركات العقارية، لعدة أسباب أهمها قوة المدن الأمريكية الأخرى، خاصة في بعض المدن التي تفرض ضرائب أقل.

وأكد المطور العقاري أن مدينة نيويورك تواجه منافسة متزايدة من أماكن مثل جنوب فلوريدا وناشفيل بولاية تينيسي، غير أنه يتوقع تعافيًا اقتصاديًا بطيئًا للمدينة في أعقاب جائحة كورونا المستجد.

وقال بيبلز: "يمكن لمدينة نيويورك أن تعود، إذا أصبحت تنافسية وإذا أدركنا جميعًا أنه يتعين علينا الذهاب والتنافس مع جنوب فلوريدا، وأوستن، تكساس، ودالاس".

وأضاف بيبلز: "إذا أبقينا هذه الستائر مفتوحة فإن حفرة مدينة نيويورك ستحفر بشكل أعمق"، مشيرًا إلى أن التوقعات السابقة إبان الأزمات المؤثرة التي مرت على المدينة مثل الركود العظيم وأحداث 11 سبتمبر2001 والأزمة المالية في السبيعنيات، كانت تؤكد نهاية حقبة المدينة الأمريكية غير أن هذه التوقعات لم تتحقق، مؤكدًا أن جائحة كورونا المستجد كانت أسوأ من الأحداث الثلاثة.

وتابع بيبلز أن المدينة شهدت نزوحًا جماعيًا قبل أزمة كورونا، حيث أصبحت أقل قدرة على المنافسة وأقل جاذبية للأفراد من أصحاب الثروات الكبيرة، ونتيجة لذلك كان الناس يغادرون.

وبشأن القطاع العقاري أكد بيبلز أن أسواقًا مثل فلوريدا من المرجح أن تشهد "نموًا هائلاً"، لدى "شركة بييبلز كوربريشين" في ظل تراجع سوق العقارات في نيويورك.

وأشار بيبلز إلى أن بعض المشاريع الكبرى في المدينة تبيع الآن بخصم 50% للبناء الجديد، وهذا يظهر بعض الضغط الحقيقي على العقار.