نجوم تخلوا عن كرة القدم فأصبحوا "حريفة" فن

لم يُحالفهم الحظ، لتحقيق أحلامهم داخل المستطيل الأخضر، بعضهم ظل لسنواتٍ عاشقًا للساحرة المستديرة، يبحث عن تسجيل الأهداف والبطولات، لكن في بعض الأحيان، تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، ليتنازلوا عن خططهم وأهدافهم ويبتعدون خارج أسوار النادي، سواء لظروف مادية أو اجتماعية، لتلعب معهم الصدفة، ويحلقون في الأفق ويصنعوا مجدًا تحت مظلة التمثيل.

وترصد "الوطن" أبرز الفنانين الذين تركوا كرة القدم واحترفوا مجال التمثيل، وذلك بالتزامن مع عقد لقاء القمة بين الأهلي والزمالك، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة مساءً، وهم كالتالي:

نور الشريف

وقع الفنان الراحل نور الشريف، الذي وُلد في مركز مغاغة بمحافظة المنيا عام 1946، في غرام كرة القدّم مُبكرًا، إذ بدأ يُمارس هذه اللعبة بشكلٍ احترافي داخل القلعة البيضاء، لكنه سرعان ما غادر أسوار نادي الزمالك، كونه لم ينضم إلى الفريق الأول، ليكتشف موهبته الجديدة والتي تكمن في التمثيل.

تلألأ اسم نور الشريف في عنان السماء، بفضل حبه للفن، ورغم ارتداءه عباءة التمثيل، لكن حبه لكرة القدم ظل يراوده لسنواتٍ طوال، فقد قدّم فيلمًا يتناول حياة شاب قروي يقع في غرام كرة القدم ويبحث عن تحقيق حلمه داخل القاهرة، وذلك من خلال شخصية "شحاتة أبو كف" في فيلم "غريب في بيتي".

أحمد صلاح حسني

بدأ أحمد صلاح حسني مسيرته الكروية في ناشئين نادي هليوبوليس، ثم انتقل للنادي الأهلي عام 1997، ليلعب بين جدرانه لمدة 4 سنوات، تلقى بعدها عرضًا من نادي فرانكفورت الألماني، الذي بات معه اللاعب المصري الوحيد الذي حقق لقبًا قاريًا أوروبيًا، وهو كأس "الإنتر توتو"، واختير ضمن أفضل 100 موهبة كروية شابة في العام، في تقرير لمجلة "وورلد سوكر".

رحلة "سوني" مع كرة القدم لم تستمر طويلًا، حيث اعتزل عام 2008، بعدما لعب لأندية جنت البلجيكي، ورايزسبور التركي، والأهلي والمقاولون العرب والاسماعيلي في مصر، ويقول عن قرار اعتزاله "اتخذت قراراً صعبًا بالاعتزال في العمر الذهبي لأي لاعب كرة قدم وهو 26 عاماً، وقررت أن أتجه إلى منطقة مختلفة تماماً وهي التمثيل لأنني أعشقه منذ الصغر".

يوسف الشريف

كان مُغرمًا بالساحرة المستديرة، ووقع في غرامها في وقتٍ مبكر، وكان زميلًا داخل ملاعب النادي الأهلي للكابتن سيد عبد الحفيظ وأحمد بلال وأمير عبد الحميد وغيرهم، وكان من المُفترض أن تأخذ رحلته شكلًا احترافيًا بشكلٍ أوسع، لكنه إصابته حالت دون ذلك، حتى قرر تغيير مسار حياته والاتجاه إلى التمثيل، إذ نجح في تحقيق نجومية واسعة داخل عالم الفن.

حسن شاكوش

رحلة كروية قصيرة، قطعها حسن شاكوش، مطرب المهرجانات، داخل أسوار نادي الإسماعيلي والمصرية للاتصالات، لكنه قرر تغيير مساره بسبب ظروفه المادية، إذ قال في أكثر من تصريحٍ تليفزيوني: "مكملتش لظروف مادية، والنادي مكنش بيدي فلوس ساعتها، وأنا اتظلمت، كنت بدي الكورة كل طاقتي"، ليتجه بعدها إلى مجال تأدية المهرجانات.