طارق الشناوي: ما أثاره يوسف الشريف يعد قضية اجتماعية وليست فنية

علق الناقد الفني طارق الشناوي، على الجدل المثار حول تصريحات الفنان يوسف الشريف بوضعه شروطا لمنع تجسيد أي مشاهد ساخنة في أعماله الفنية، قائلا إنها تعتبر قضية اجتماعية أكثر منها فنية ما أعطاها المساحة، "هو مش بيتكلم عن حالة فنية أو معلومة تاريخية بيختلف عليها ولكن موقف اجتماعي كل الأسر بتعيشه ومش السنادي ولكن من تاريخ السينما والفن".

وأضاف "الشناوي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على شاشة قناة "MBC مصر"، أن حدث موقف مشابه مع الفنانة شادية والفنان محمد فوزي، متابعا: كان فيه مشهد فيه قبلة أبوها رفض لدرجة إن محمد فوزي قال خلاص اتجوزها عشان أبوسها في الفيلم والاقتراح اترفض والقبلة اتلغت.. الجدل ده قديم".

وأوضح أن الفنان يوسف الشريف لم يدرك أن الفن لم يكن أبدا الواقع، "ممكن يقول أنا مقدرش أعمل دور رجل سكير أو عربيد، هنا مش بيتكلم أخلاقيا ولكن فنيا، لازم يبقى فيه شخصيات تؤدي أدوار المجرم والمنحرف في الدراما، وفكرة تطبيق معايير أخلاقية مباشرة على الفن بتضرب الفن في مقتل".