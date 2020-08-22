فيديو.. وزيرة الصحة: المواطنون عزفوا عن قوائم الانتظار خوفا من كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن المواطنين كانوا يعزفون عن المستشفيات في الأشهر من مارس وحتى شهر يونيو بسبب فيروس كورونا، وبناء عليه انخفضت نسبة ممن يتم علاجهم على نفقة الدولة ووصلت لـ39% من الأعداد التي رصدت في السنوات السابقة، بالإضافة لعزوف ملحوظ عن تلقي العمليات التدخلية التي كانت تتم ضمن قوائم الانتظار.

وأضافت زايد خلال حديثها على شاشة "إكسترا نيوز" أن وزارة الصحة لم تتوقف عن العمل في قوائم الانتظار ومازالت تعمل حيث تم إجراء أكثر من 460 ألف حالة، وهي مبادرة رئاسية كبيرة يتابعها الرئيس السيسي بشكل أسبوعي وهي مبادرة فريدة في العالم وهي تحدي صحي كبير، داعية المواطنين ممن لهم إجراء جراحي تدخلي بقوائم الانتظار أن يتوجهوا للمجالس الطبية المتخصصة بالعلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي.

وتابعت زايد أن هناك دعم سياسي غير مسبوق للأطقم الطبية وهناك من ضحى بروحه في سبيل إنقاذ أراح الملايين والرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بعمل صندوق مخاطر لتعويض الأسر من المصابين والشهداء بالأطقم الطبية، وتم عمله بأثر رجعي وتم التصويت عليه من النواب لإقرار هذا الصندوق، مشيرة لإطلاق أسماء الشهداء والمصابين من الأطقم الطبية على العديد من الأماكن "الأطقم الطبية المعاصرة قدوة حسنة ومثل أعلى للأجيال المقبلة".