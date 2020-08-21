وزيرة الصحة تجري اتصالاً هاتفياً بالمواطن المصاب بالسمنة

قال الدكتو خالد مجاهد، المتحدث الرسمي بوزارة الصحة والسكان، إن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، أجرت اتصالًا هاتفيًا مع المواطن محمود سمير لابلاغه بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة نقله وعلاجه علي نفقة الدولة وتقديم الرعاية الطبية له.

وأضاف "مجاهد" خلال منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن سيارة إسعاف مجهزة بفريق من المسعفين يترأسه مدير إسعاف الغربية وصلت لنقل الحالة من المحلة الكبري إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة.