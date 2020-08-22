بالصور.. وزيرة الصحة: نقل محمود سمير بسيارة إسعاف مجهزة لمستشفى دار الشفاء

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه تم نقل المواطن محمود سمير الذي يعاني من سمنة مفرطة، ويبلغ من العمر 35 عامًا، من منزله بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية عن طريق سيارة إسعاف مجهزة وبمرافقة فريق من المسعفين ومشرفي الإسعاف يترأسه الدكتور مجدي عوض مدير إسعاف الغربية، مضيفة أن المواطن الآن في طريقه إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة لبدء برنامج العلاج على نفقة الدولة وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتواصلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بزوجة المواطن محمود تليفونيًا، حيث نقلت لها توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعلاجه على نفقة الدولة، وطمأنتها على زوجها، مؤكدة لها أنه سيشرف على علاجه كبار أساتذة جراحات السمنة في مصر لإجراء جراحة عاجلة له بمستشفى دار الشفاء على نفقة الدولة. ومن جانبها توجهت زوجة المواطن محمود، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لسرعة الاستجابة والاهتمام بحالة زوجها.

يذكر أن المواطن محمود سمير، يعاني من السمنة المفرطة، وبعض الجلطات بالساقين وأطراف جسده لعدم قدرته على الحركة بسبب وزنه الزائد، حيث يبلغ وزنه 257 كيلو جرامًا ولا يستطيع الحركة، وكان قد ناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي بعلاجه على نفقة الدولة.