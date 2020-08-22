5 حالات تنمر هزت السوشيال ميديا

لم يكن الشاب أحمد، المتقدم لاختبارات كلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ، الضحية الأولى للتنمر، حيث هزت مواقع التواصل الاجتماعي العديد من وقائع التنمر، والتي جعلت الحكومة والمسئولين لم يكتفوا بالاستنكار فقط حيث وافقت الحكومة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم (309 مكرراً ب)، والتي أوردت تعريفاً للتنمر.

"الوطن" في السطور التالية يستعرض أبرز 5 حالات التنمر التي أحدثت صخبًا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية:

التنمر على طالب سوداني وتعرضه للاعتداء

فتى سوداني عمره 14 عامًا، تعرض للتنمر من مجموعة شباب بسبب لون بشرته، حيث كان ذاهبًا لشراء بعض مستلزمات المنزل لوالدته حاملًا حقيبته المدرسية، في منطقة أرض اللواء بمحافظة الجيزة، إلا أنه عاد لوالدته دون الحقيبة وعلى وجهه آثار كدمات واضحة وبملابس ممزقة ليؤكد باكيًا أنه تعرّض للاعتداء والتنمر على يد مجموعة من الشباب.

وعقب نشر مقطع الفيديو على موقع "تيك توك"، طالب الجميع بالقبض على الجناة ومعاقبتهم، وبالفعل ضبطت الأجهزة متعلقات الطفل، كما قامت النيابة العامة بحبس الشابين 4 أيام على ذمة التحقيق، وانتهت القضية بالحكم على المتهمين بالحبس عامين مع الشغل والنفاذ، وتغريمهما 100 ألف جنيه، وإلزامهما بالمصاريف، وهو يُعتبر الحكم الأول في قضية تنمر بمصر.

الشاب الصيني ضحية التنمر بسبب كورونا

في مارس الماضي، وتحديدًا بعد انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، تعرض شاب صيني لواقعة تنمر هزت السوشيال ميديا، حيث ظهر الشاب في مقطع فيديو انتشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بينما كان يضع السائق منديلا على وجهه، وكان بعض المارة يسخرون منه، ليقوم بعدها السائق بطرد الشاب الآسيوى من السيارة، ليحاول بعدها ركوب سيارة آجرة.

وتحركت الحكومة سريعا متمثلة في وزارة الداخلية التي قامت على الفور بضبط المتسببين في الواقعة، حيث ضبطت سائق ومهندس متهمين في واقعة التنمر على الشاب الصيني، موضحة أنها ضبطت السائق لترك الشاب الصيني داخل سيارته الأجرة وهرب، بينما قبضت على المهندس لتصويره الفيديو ونشره على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

5 أشخاص يعتدون على شاب معاق ذهنيًا

ضمن الوقائع البشعة، انتشار فيديو يظهر اعتداء 5 أشخاص بوحشية على شاب يعاني إعاقة ذهنية، بالضرب والتعذيب، حيث لم تشفع توسلاته للجُناة بالتوقف عن ضربه، داخل محل حلاقة في إحدى قرى محافظة الشرقية، ليتم القبض عليهم لاحقًا.

بطلة الجمهورية في الريشة وألعاب القوى تتعرض للتنمر

قضت محكمة جنح حلوان، الثلاثاء الماضي، بالسجن 6 أشهر على ثلاث سيدات، وكفالة ألف جنيه على المعتدين بالتنمر على آية هشام بطلة الجمهورية في الريشة وألعاب القوى.

وتعرضت آية للسب والضرب من قبل 3 سيدات أثناء سيرها في الشارع حيث كانت تتصل بوالدتها والموبايل "علق"، فقالت لا حول ولا قوة إلا بالله، إلا أنها فوجئت بسيل من الشتيمة والسب من سيدات يقطن نفس العقار التي تعيش فيه الفتاة العشرينية قائلين: (أنتي قصيرة ومش هتتجوزي ومش هتعرفي تخلفي).

أحمد ضحية التنمر بكلية التربية الرياضية جامعة كفر الشيخ

تمثل حالة التنمر التي تعرض لها الشاب أحمد، أحدث وقائع التنمر التي هزت السوشيال ميديا، سيطرت واقعة التنمر للطالب المتقدم لاختبارات كلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ، على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل الألاف من رواد السوشيال ميديا مع المنشور الذي كتبه الشاب أحمد ضحية التنمر، فى أقل من 17 ساعة فقط.

في المقابل نشر الدكتور عبد الحليم عكاشة عميد كلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ، ردا على هذه الواقعة قائلًا: (الجميع بدأ من الدكتور رئيس الجامعة وجميع العاملين بالجامعة موجودين لخدمة أبناؤنا الطلاب واعطاء كل ذي حق حقه وتذليل العقبات أمامهم ونصحهم وارشادهم الي الصواب دائما، وكليات التربية الرياضية عموما بجمهورية مصر العربية لها ضوابط وشروط للالتحاق بها ولذلك تم عقد عده اختبارات والمسماة باختبارات القدرات وتتم من خلال عدة لجان متخصصة وفقا لرؤية واستراتيجية وزارة التعليم العالي)، موضحًا أن الطالب المسئول عن فهمه لأن ذلك لا يعنى تنمرا.