نيابة كفر الشيخ تستمع لـ أحمد عمر صاحبة واقعة التنمر بعد قليل

تستمع نيابة بندر كفر الشيخ، تحت إشراف المستشار أحمد المنوفي رئيس النيابة الكلية في كفر الشيخ، بعد قليل، إلى أقوال الطالب أحمد غريب عمر، الذي تعرض للتنمر في أثناء اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية، حيث سيفتح تحقيقًا عاجلًا في الواقعة.

ومن المقرر أن يستمع المستشار محمد صدقة وكيل النائب العام لبندر كفر الشيخ، وسكرتارية ياسر النجريدي، إلى أقوال الطالب بحضور محاميه مراد راغب عمر، لما هو منشور على صفحته ومنسوب إليه من اتهامه لأحد المسؤولين عن مراحل القبول والقدرات بكلية التربية الرياضية بشأن واقعة التنمر، في المحضر رقم 3447 إداري قسم أول كفر الشيخ.

كان الشاب أحمد عمر من أبناء محافظة كفر الشيخ، روى تفاصيل ما تعرض له من تنمر خلال تقديمه لاختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية في جامعة كفر الشيخ.

وشرح الشاب ما حدث له خلال منشور تداوله العشرات على "فيس بوك" في كفر الشيخ، قائلا: "موقف حصلي النهاردةه وأنا بقدم كلية تربية رياضية، رحت الساعة 9 الكلية عشان أقدم الورق وأدخل الاختبارات وقعدت أنزل واطلع من الساعة 9 للساعة 1، وبعد كده قعدت ساعة على ما دخلوني ودفعت 450 جنيها الأول غير الورق اللي صورته، وبعد كده دخلت وخلعت ملابسي عدا الداخلية وبعد كده قست الطول والوزن وطلع مناسب جدا وبعد كده رحت للدكتور التاني عشان الاختبار، أنزل عشرة ضغط، أقف على مشط رجلك ونط، أقعد واقف وأنت مربع من غير ما تسند وبعد كده قالوا لنا ننزل الكمامة وبعدها لقيت نظراته ليا اتغيرت وقعد مركز معايا شوية ومركز فى شفتي أوي، بعدها ندهلي قالي اسمك إيه قلت له كذا كذا يا دكتور، قالي إيه اللي فى شفتك ده، قلت له عملية حضرتك وبعد خمس شهور بالكتير هعمل عملية تانية وشفتي هترجع طبيعية وهشيل التقويم وهبقى زي الفل".

للاطلاع على رواية الطالب من هنا

وردّ الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، على اتهام شاب بتعرضه للتنمر خلال اختبارات القبول بكلية التربية الرياضية بالجامعة.

وقال دسوقي، لـ"الوطن"، إن الجامعة لا ترضى بإهانة أي طالب لديها على الإطلاق، وأن جميع الطلاب أبناؤها ولا يمكن أن يكون هناك إهانة لأحد، مشيرا إلى أن الطالب أحمد غريب محمد كامل عمر، الذي شكا على وسائل التواصل الاجتماعي من التنمر، افتقد لأحد شروط الاختبارات.

رد الجامعة كاملاً من هنا