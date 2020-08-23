شوشة: الأوضاع في شمال سيناء مطمئنة بشكل كبير

قال اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن الأوضاع في شمال سيناء مطمئنة بشكل كبير للغاية، وأن المحافظة وما يحدث لها من حوادث تعتبر ضمن السياق الذي يحدث في كل أنحاء مصر، ولكن محافظة شمال سيناء ملتهبة إلى حد ما "ممكن حادثة تحصل في القاهرة وزيها يحصل في شمال سيناء بنلاقي أن شمال سيناء بتأخد تعقيب وتعليق عالي وذلك نتيجة تواجد عناصر تكفيرية في الظهير الصحراوي والجبلي بالمحافظة".

وأكد شوشة، خلال مداخلة عبر سكايب في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية إم بي سي مصر، أنه في القريب العاجل سيتم القضاء على تلك العناصر الإرهابية، مؤكدا أن أجهزة الدولة المصرية بالكامل وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا جدا بالتنمية في سيناء بشكل عام وفي شمال سيناء بشكل خاص ونرى ذلك خلال الأيام القليلة الماضية عندما فتحنا أنفاق شمال الإسماعيلية، وجنوب بورسعيد مما أحدثوا طفرة كبيرة للغاية في محاور التنمية المختلفة.

وتابع، أنه بالنظر لمحاور التنمية المتاحة بالنسبة للمحافظة والإمكانيات الموجودة بها سنجد أن أهم محور هو محور التنمية الزراعية "ترعة السلام، المشروع القومي لتنمية سيناء منذ بدء دخول مياه النيل إلى سيناء والتي من المخطط لها أن تزرع حوالي 400 ألف فدان في سيناء وجزء كبير منهم تم بيعه في المزاد ويحق لأي مواطن سواء من أبناء المحافظة أو غيرها أن يدخل للمزاد ويشتري الأرض" وبالنسبة لترعة الشيخ جابر فهي ممتدة عبر الصحراء الموجودة في أسفل قناة السويس وتصل إلي منطقة بئر العبد، ويليه التنمية الصناعية والتعدين ثم محور التنمية المجتمعية والذي نوليه اهتماما خاصا للغاية.