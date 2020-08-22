أهلاوية وزملكاوية بين نجوم زمن الفن الجميل

كثيرون من نجوم الفن، يسعون لإخفاء هويتهم الرياضية وانتمائهم الكروي، حفاظًا على علاقتهم بالجماهير وعدم خسارة معجبيهم، وعبر عن هذه الحالة عبدالحليم حافظ، في أحد مشاهد فيلم معبودة الجماهير عام 1967، عندما سأله عدد من أطفال الحارة "قول الحق إنت أهلاوي ولا زملكاوي؟"، ليرد العندليب الأسمر مازحًا للخروج من المأزق "أنا زمهلاوي".

مساء اليوم السبت، سيُقام لقاء القمة بين الأهلي والزمالك، في ظل أزمة كورونا التي اجتاحت العالم مؤخرًا وتسببت في تعطيل كافة مناحي الحياة، وتستعرض "الوطن" الانتماءات الكروية لعدد من مشاهير الفن التي أعلنوا عنها قبل رحيلهم.

العالمي

"أنا أهلاوي طبعًا.. عايز أفهم إيه العقلية اللي تخلي واحد يتولد يبقي زملكاوي؟ ليه؟ متبقاش زي بقية العالم أهلاوي؟ حاجة نضيفة كده"، كلمات رد بها الفنان العالمي عمر الشريف عن انتمائه الكروي في أحد اللقاءات التليفزيونية، مؤكدًا أنه يكون سعيدًا عندما يفوز النادي الأهلي، "حاجة حمراء حلوة".

وارتبط الفنان العالمي عمر الشريف، بصداقة قوية بالمايسترو صالح سليم، والتي تسببت بدورها في عشقه للنادي الأهلى، و"حببته في الكورة".

ملك الترسو

الفنان فريد شوقي، والذي مر 100 عام على ميلاده، حيث ولد يوم 30 يوليو من عام 1920، عرف بانتمائه وتعصبه للنادي الأهلي، وفي فيلم "رجل فقد عقله"، جسد دور الأب لاثنين من كباتن النادي الأهلي يفوزان دائمًا وهما عادل إمام وإكرامي، وفي فيلم "يارب ولد"، جسد دور الأسيوطي، الذي يوافق على خطبة ابنته الصغيرة لحارس مرمى النادي الأهلي كابتن إكرامي.

الدلوعة

كانت الفنانة الجميلة شادية، من عشاق النادي الأهلي، وفي تصريحاتها كانت تقول "أنا مولودة أهلاوية، وأتمنى أن النادي الأهلي يفوز في المباريات".

وقبل ولادة شادية عام 1931، شعرت والدتها بآلام الوضع عندما كانت تجلس في النادي الأهلي، لتذهب على أثرها للمستشفى لوضع جميلتها فاطمة شاكر، التي أصبحت شادية فيما بعد.

السندريلا

كانت الفنانة سعاد حسني، من عشاق القلعة الحمراء، ومن محبي النادي الأهلي، وفي الوقت نفسه لم تعرف التعصب في تشجيعها للكرة.

الدنجوان

الفنان رشدي أباظة، عرف عنه تعصبه الشديد لنادي الزمالك، وتأسيسه رابطة لعشاق القلعة البيضاء والتي ضمت عددًا من المشاهير من بينهم: ليلى فوزي، وفؤاد المهندس، وشويكار، وشكري سرحان.

أبوكف

منذ صغره كان الفنان نور الشريف، عاشقًا للقلعة البيضاء، وكان أحد اللاعبين الناشئين بنادي الزمالك، إلا أن مشاعره أخذت منحى آخر واتجه إلى التمثيل، ولم ينس "الشريف" عشقه لناديه المفضل، وقدم أشهر أفلامه "غريب في بيتي"، أمام سعاد حسني، وإخراج سمير سيف، وجسد خلال أحداثه شخصية لاعب الزمالك "شحاتة أبو كف".

الملكة

الفنانة هند رستم، "أيقونة" الجمال والإغراء في تاريخ السينما المصرية، عبرّت في تصريحات صحفية قديمة، عن عشقها لنادي الزمالك، وقالت "بطمن لمّا يلعب حسن شحاتة".

الموسيقار

عُرف عن الفنان الكبير فريد الأطرش عشقه لنادي الزمالك، وتعصبه الشديد للقلعة البيضاء، وكان يهوى الذهاب إلى الاستاد لمتابعة المباريات التي يخوضها الزمالك.