زاهي حواس قبل مباراة القمة: نساء المنيا أول من مارسن كرة القدم في مصر

قال الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق، إنَّ كرة القدم كانت معروفة عند قدماء المصريين، وتحديدًا في عصر الدولة الوسطى، منذ ما يقرب من 3500 سنة.

وتابع "حواس"، في تصريحات لـ"الوطن": "لدينا أول مشهد مصوّر على جدران المقابر لكرة القدم لمجموعة من السيدات يلعبن الكرة، حيث كانت النساء أول من مارسنها وذلك في مقابر بني حسن بالمنيا".

وقال "حواس"، بالتزامن مع قمة الأهلي والزمالك الـ120: "كانت الرياضة جزءًا أساسيًا من الحضارة المصرية القديمة وفي الأسرة الـ18 كانت صحراء مصر ساحة لتأهيل الأمراء رياضيًا لتولي الحكم، وكانت الرياضة شرطًا أساسيًا لتولي حكم مصر والمناظر تكشف كيف يتمّ تدريب الأمراء على ركوب الخيل والعدو والتجديف والتصويب بالنبال".

وأشار إلى أنَّ تحتمس الثالث الذي يُعتبر نابليون العصر القديم لدهائه العسكري، أمر خَدَمه بترك الخيل لابنه ليتدرب بشكل كامل وخرج بها في موكب مهيب للهرم تمّ رصده وتدوينه، كما رصدت مقابر بني حسن أول مناظر لرياضة الهوكي والمصارعة وكان لكل منها قوانينها.

وعن سبب اللياقة البدنية التي يظهر بها المصري القديم في جميع الصور على جدران المعابد والمقابر ومنحوتات التماثيل، قال "حواس": "تلك الصورة التي يحلم أن يكون عليها المصري في الحياة الأخرى، لذا نجد لكل الأميرات والملكات خصرًا نحيفًا وجسدًا متناسقًا".

واختتم "حواس" قائلًا: "من المواقف الطريفة، حين ألحت الفنانة إلهام شاهين عليّ لكتابة قصة حتشبسوت لتجسدها، وهو ما كنا سنبدأ فيه بالفعل حتى وجدنا مومياء حتشبسوت، واكتشفنا أنها كانت سيدة بدينة وبلا أسنان".