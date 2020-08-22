وزيرة الصحة: العلاج بالبلازما فعّال في بعض حالات كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إنَّ العلاج بالبلازما فعّال في حالات معينة وكان ناجحًا لدرجة كبيرة، متابعة "لدينا آلاف المتبرعين الذين تمّ أخذ البلازما منهم ولكن لا نستطيع العمل بكل البلازما، فيجب أن تتوافر الأجسام المضادة فيها بنسبة معينة"، مؤكّدة "عالجنا آلاف الحالات وكل متبرع بالبلازما بيعالج حالتين".

وأضافت زايد، خلال حوارها في برنامج "خاص"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، "رجعنا بالمعدلات وبالتالي رجعنا للسيناريو اللي كنا شغالين بيه في عدد المستشفيات اللي كنا شغالين بيه في معدلات 100 إصابة أو أكثر، ومش صح إننا ننهك القطاع الصحي وفي خدمات تانية محتاجين أننا نقدمها وأحنا في كامل الاستعداد في كل الأوقات".

وتابعت وزيرة الصحة، انخفاض أعداد الإصابات جعل كل محافظة بها 4 حالات في اليوم فنركزهم في مستشفيات العزل ومستشفيات الحميات والصدر 77 مستشفي، مشيرة إلي أننا نعمل حاليا بطريقتين و100% من مستشفيات مصر لديها القدرة أن تعالج الحالات البسيطة والمتوسطة التي تحتاج إلي عزل منزلي ويتم صرف العلاج لهم، ومستشفيات العزل الـ20 والـ 77 مستشفي الحميات الصدرية في كل المحافظات هي من نقوم بإدخال المرضي إليهم في حالة استدعت الحالة للدخول للمستشفي.

وأكدت، أن بروتوكول العزل المنزلي نجح بشكل كبير جدا وأدي لإنخفاض مدة الإصابة "بمعني أن المريض ممكن في خلال 8 إلي 10 أيام يتعافي، ونجح بشكل كبير وجرعات المخالطين الذين وصلت حوالي 200 ألف جرعة حتي الآن للأفراد المخالطين له في العمل، ونجحت في خفض أعداد الإصابات ونقل العدوي".

واستكملت، أن بعض الدول في العالم بعد أن شهدت تراجع في الأعداد عادت إليها مرة أخري وبكثافة، متمنية ألا نشهد هذا المشهد ولكن الفيصل في ذلك هو المواطن والحرص على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية.

وشددت على ضرورة إتباع كافة الإجراءات الوقائية وإرتداء الكمامة وغسل اليدين بالماء والصابون والتطهير بشكل دائم بالكحول، والتباعد الاجتماعي هو من يحمي بشكل كبير المواطنين ويؤدي لتراجع الأعداد وعدم انتشار العدوي.