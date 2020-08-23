الطفل "محمد" قتل ابن عمه "يوسف" بطعنة مقص بسبب "طيارة ورق"

تعلو ضحكات الأطفال وهم يتابعون حركة طائرة ورقية تحلق في الهواء يمسك بالخيط المربوط فيها من الطرف الآخر طفل عمره 10 سنوات يلتف حوله مجموعة أقاربه وجيرانه، للعب أمام منزل أحدهم في مركز الفشن ببني سويف، فجأة توقفت ضحكات الأطفال وبدأ الشجار بين اثنين منهما على من سيأخذ الطائرة ويمسك بطرف الخيط، وسرعان ما احتدم الخلاف وأسرع أحدهما إلي المنزل وأمسك بمقص وغرسه في رقبة الآخر فمات على الفور.

الطفل "يوسف.ش" 10 سنوات سالت دماؤه بسبب تلك الطعنة ولفظ أنفاسه الأخيرة ، وبعدها تلقى العميد محمود مهني مأمور مركز شرطة الفشن، إخطارًا من مستشفى الفشن المركزي بوصول طفل يدعى "يوسف . ش . م"، 10 سنوات، جثة هامدة بسبب جرح نافذ في الرقبة، وعلى الفور تم إخطار العميد محمود حاتم رئيس مباحث جنوب بني سويف.

عزبة فهمي التابعة لقرية الفنت بمركز الفشن، شهدت الواقعة، وتبين من تحريات المباحث أن سبب وقوع الجريمة أنه أثناء لهو المجني عليه أعلى سطح منزله برفقة نجل عمومته "محمد . ر . م"، 10 سنوات، بطائرة ورقية، نشب بينهما خلاف علي ملكيتها، وسرعان ما تطور إلى مشاجرة نتج عنها قيام أحدهما بطعن الآخر في رقبته بمقص كان بحوزته، فسقط غارقًا في دمائه ليلفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله المستشفى.

تحفظت النيابة على الطفل المتهم، وقررت إيداعه دار رعاية الأحداث، وحُرر محضر بالواقعة، وقررت نيابة الفشن بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة ومعرفة سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.