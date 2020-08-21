مزارع يقتل ابن عمه ويلقي بجثته فى النيل "فضحني على الفيسبوك"

"كان بيشهر بيا على الفيس بوك، علشان كده قتلته ورميت جثته للسمك"، هكذا جاءت اعترفات مزارع بتفاصيل قتل نجل عمه في محافظة بني سويف.

وقال المتهم، "منذ عدة أشهر نشبت مشادة كلامية مع الضحية، وفوجئت به بالتشهير وكتابة كلام ضدي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بقصد "الفضيحه"، فاتفقت مع ابن عمي الأكبر على استدراجه وقتله، وفى رابع أيام العيد اتصلنا بالضحية وطلبنا منه الحضور إلى (جرف البحر) واطلقت عليه 15 طلقة من بنقدية آلية".

وأضاف المتهم في اعترافاته محضر الشرطة، "ربطت جثته بحجر ورميتها في البحر علشان السمك يأكله".

وقرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهمان بالاشتراك في قتل ابن عمهما 15 يوما على ذمة التحقيقات.

البداية عندما تبلغ لمركز شرطة ببا بمديرية أمن بني سويف من (مزارع - مقيم بدائرة المركز) بغياب نجله عن المسكن، فتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي ببني سويف توصلت جهوده إلى وجود خلافات سابقة بين المتغيب وأبناء عمومته (مزارعان - لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة المركز)، وأنهما وراء واقعة غيابه.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وقررا بسابقة قيام المتغيب بالتشهير بسمعة أحدهما على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، فعقدا العزم على التخلص منه، وفي سبيل تنفيذ مخططهما قام أحدهما بإعداد سلاح ناري بندقية آلية، وقام الآخر باستدراج المجني عليه.

وعقب وصولهم أطلق المتهم الأول عدة أعيرة نارية تجاه المجني عليه أودت بحياته، وقاما بسحب جثته داخل قارب وإلقائها بالمياه، وجرى بإرشاد أحدهما ضبط السلاح المستخدم وعُثر على جثة المجنى عليه بمياه النيل بدائرة مركز شرطة بني سويف وبها عدة أعيرة نارية متفرقة.