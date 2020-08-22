ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في السنغال إلى 12850 حالة

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم، تسجيل 161 إصابة مؤكدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليصل إجمالي الإصابات في السنغال منذ 2 مارس الماضي إلى 12850 إصابة مؤكدة.

وقالت وزارة الصحة السنغالية، في بيان، نقلته الإذاعة السنغالية، إنه بعد إجراء 1552 فحصًا تم تسجيل 161 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف المصدر أن 168 من المصابين تماثلوا للشفاء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 8333 مصابًا وإجمالي الوفيات إلى 266 شخصًا، فيما يتابع 4250 مصابًا علاجهم في المستشفيات.