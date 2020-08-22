مقتل وإصابة 10 جنود في مالى إثر انفجار عبوة ناسفة

سقط عدد من جنود الجيش المالي بين قتيل ومصاب بانفجار عبوة ناسفة استهدفت، اليوم السبت، عربة تقلهم في وسط البلاد، أعقبه هجوم مسلح.

وقال مصدر عسكري وفقا لوكالة "سبوتنيك"، "سقط 4 قتلى و6 جرحى من الجيش المالي، جراء انفجار عبوة ناسفة وضعت على الطريق بين بلدتي بوكو وباندييكارا" وسط البلاد"، وأكد أن مسلحين أطلقوا النار على العربة التي تقل المجندين قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

والعملية تمثل أول استهداف مباشر للجيش المالي بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكم الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا الثلاثاء الماضي.

وأعلن الانقلابيون أنهم سيلتزمون بتعهدات الدولة واتفاقياتها السابقة تجاه القوات الأجنبية التي تحاول منذ 2012 استعادة الاستقرار في مناطق الشمال وخاصة القوة الفرنسية "برخان" والبعثة الأممية والوحدات العسكرية الأوروبية والأفريقية.

ويعاني الجيش المالي من هجمات متتالية ينفذها مسلحون ينتمون لتنظيم "نصرة الإسلام والمسلمين" والذين سيطروا على أجزاء من شمال مالي منذ عام 2012، ورغم التدخل العسكري الفرنسي في المنطقة لا تزال الهجمات المسلحة متواصلة ومؤخرا اتسع نطاقها من شمال مالي إلى وسطها ثم إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.

وتعاني مالي منذ 7 سنوات من انتشار العنف المسلح في الشمال والوسط، بعد أن وقع شمال مالي في أيدي الجماعات المسلحة في مارس 2012، وساعد التدخل العسكري الذي بدأ في يناير 2013 بمبادرة من فرنسا في تراجع قوة ونفوذ الجماعات المسلحة بالمنطقة، لكن مناطق بأكملها شمال ووسط مالي لا زالت خارجة عن السيطرة.

وتعاني مالي منذ 7 سنوات من انتشار العنف المسلح في الشمال والوسط، بعد أن وقع شمال مالي في أيدي الجماعات المسلحة في مارس 2012، وساعد التدخل العسكري الذي بدأ في يناير 2013 بمبادرة من فرنسا في تراجع قوة ونفوذ الجماعات المسلحة بالمنطقة، لكن مناطق بأكملها شمال ووسط مالي لا زالت خارجة عن السيطرة.