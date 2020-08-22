فني معمل ينتحل صفة طبيب أسنان ويدير عيادة بدون ترخيص بالشرقية

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع الإدارة الصحية بمنيا القمح، حملة على إحدى العيادات الطبية الخاصة بطب الأسنان بمنيا القمح، فور ورود معلومات تفيد بقيام أحد الأشخاص بتشغيل العيادة منتحل صفة طبيب، ويقوم بتوقيع الكشف الطبي وكتابة العلاج للمرضى، وبمكان غير مرخص.

وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن مفتشي العلاج الحر بمنيا القمح قاموا بمداهمة العيادة بعد إعداد كمين ووضع سيناريو للتأكد من صحة المعلومات، حيث ادعي أحد مفتشي الحملة بأنه مريض، وقام الشخص المتواجد بالعيادة بتوقيع الكشف الطبي عليه، وطلب منه إجراء أشعة، وكتب له علاج مسكن لحين عمل الأشعة.

وعلى الفور، تم استدعاء باقي مفتشي الحملة، ورجال الشرطة، وتم التعامل مع الشخص الموجود بالعيادة وتبين أنه فني معمل، وتم تحريز أدوات ومستلزمات الأسنان الموجودة بالعيادة، منها أدوات تستخدم في عمليات حشو الأسنان، وحشو العصب، وجهاز يستخدم في الحشو الأبيض، وبنج أسنان، ومبلغ مالي وجد في درج العيادة.

وتم تشميع العيادة والتحفظ علي جميع الأشياء الموجودة بها، وتم تحرير محضر بالواقعة والمخالفات برقم 30130، حيث وُجهت للشخص عدة اتهامات، أهمها انتحال صفة طبيب أسنان، وإدارة منشأة طبية بدون ترخيص، ومخالفة بيئية لعدم وجود عقد محرقة، ورخصة تداول نفايات طبية خطرة، ما يعني قيامه بالتخلص غير الآمن للنفايات الطبية الخطرة، وكذلك مخالفة عدم وجود جهاز تعقيم لتعقيم الآلات والأدوات المستعملة بالأسنان، ما يعرض صحة المواطنين للخطر وانتقال العدوى خاصة خلال أزمة كورونا.

وتم ضبط وحجز الفني بقسم الشرطة والعرض علي النيابة العامة، والتي قررت حبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات، واستدعاء مفتشي الحملة ومدير الإدارة الصحية بمنيا القمح لأخذ أقوالهم.

وأكد وكيل الوزارة استمرار الحملات المكثفة لجميع الإدارات الفنية بالمديرية، علي مختلف المنشآت الطبية الخاصة، وغيرها من المنشآت الدوائية والغذائية، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين بمحافظة الشرقية، مقدمًا الشكر لجميع مفتشي الحملة علي المجهود المبذول لصالح المواطنين.