تواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتستعرض "الوطن"، خلال السطور التالية، إرشادات الصحة للتغلب على الشعور بالقلق تجاه فيروس كورونا ، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

إرشادات التغلب على الشعور بالقلق تجاه فيروس كورونا

ـ اتباع كافة وسائل الحماية من فيروس كورونا المستجد، وخاصة غسل الأيدي باستمرار، والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

ـ عدم التفاعل مع الشائعات والبحث عن أخبار الكورونا، من مصادر موثوقة، مرة أو مرتين في اليوم فقط.

ـ دعم الأطفال والاهتمام بهم، وممارسة أنشطة ممتعه معهم.

ـ الاهتمام بالنظافة الشخصية، ونظافة الأسطح دون مبالغة.

ـ التواصل مع الأطباء النفسيين من خلال الأرقام، 08008880700، 0220816831

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الجمعة، تسجيل 123 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و19 حالة وفاة، وخروج 856 متعافيا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 64318 حالة حتى اليوم.

ليصبح بذلك إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 97148 حالة من ضمنهم 64318 حالة تم شفاؤها، و5231 حالة وفاة.