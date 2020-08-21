داليدا عياش تطمئن الجمهور عليها بعد انفجار لبنان بصورة مع عائلتها

طمأنت داليدا عياش، زوجة المطرب اللبناني رامي عياش، الجمهور على صحتها بعد تعرضها لإصابات إثر انفجارات لبنان الأخيرة.

ونشرت داليدا صورة لها داخل حديقة منزلها بصحبة رامي عياش وأبنائها، وتبدو هناك إصابات متفرقه على جسدها وعلقت قائلة "الحمدلله".

وأُصيبت داليدا، زوجة المطرب رامي عياش، في الانفجار الذي وقع بمرفأ بيروت.وتداول عدد من محبي رامي عياش، مقطع فيديو لـ"داليدا"، عبر إنستجرام، وظهرت غارقة في دمائها وتتلقى الإسعافات بأحد مستشفيات لبنان.وعلق الحساب على الفيديو: "إصابة داليدا زوجة ⁧‫رامي عياش،‬⁩ أثناء انفجار ⁧‫بيروت،‬⁩ والتي كانت متواجدة في منطقة الأشرفية حيث سقط الزجاج عليها، بينما كان رامي والأولاد في المنزل".