التعليم: انتهاء تصحيح أوراق الدبلومات الفنية اليوم

قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، أنه من المقرر انتهاء أعمال تقدير درجات امتحانات الدبلومات الفنية بجميع شُعبه، مساء اليوم.

وأضاف في تصريحات لـ"الوطن"، أن الوزارة لم ترصد نسب النجاح والرسوب، ومقارنة تقدير الدرجات بالسنوات الماضية، مشيرا إلى التمكن من تحديد تلك النسب خلال الأيام المقبلة، مع الانتهاء من أعمال المراجعة.

وأكد نائب وزير التعليم، على إعلان نتيجة الدبلومات الفنية بداية شهر سبتمر، بعد التأكد من حصول كل الطلاب على حقوقهم كاملة، ومراجعة أوراقهم أكثر من مرة، لتخفيض نسب التظلمات الطلابية، بعد إعلان النتيجة من ناحية، ومنح كل طالب الدرجة التي حصل عليها بدون نقص أز زيادة.