ضبط 8 حالات غش خلال امتحان الدبلومات الفنية

أدى 741 ألفًا و528 طالبًا/طالبة بالدبلومات الفنية (نظام الخمس سنوات والثلاث سنوات)، صباح اليوم، الامتحان في 218 مادة فترة أولى، و17 مواد فترة ثانية، في سابع أيام الامتحانات التحريرية (الدور الأول) للعام الدراسي 2019-2020، والتي تستمر حتى 13 أغسطس 2020، داخل 2986 لجنة سير امتحان.

وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إن امتحانات الدبلومات الفنية في يومها السابع سارت بشكل جيد دون حدوث أي مشكلات؛ حيث اطمأنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 8 حالات محاولة غش وحيازة محمول في محافظات القاهرة – البحيرة – الدقهلية – الفيوم – الجيزة – الغربية وتم ضبط الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.