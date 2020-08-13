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محمود مسلم

رصد 7 حالات غش في امتحان الدبلومات الفنية على مستوى 5 محافظات

440 ألف طالب بالدبلومات يؤدون آخر امتحانات الدور الأول

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الوطن
02:40 م | الخميس 13 أغسطس 2020
الدبلومات الفنية

الدبلومات الفنية

أدى 440 ألفًا 839 طالبًا وطالبة بالدبلومات الفنية (نظام الخمس سنوات والثلاث سنوات)، صباح اليوم، الامتحان في 42 مادة فترة أولى، في آخر أيام الامتحانات التحريرية (الدور الأول) للعام الدراسي 2019-2020، داخل 2986 لجنة سير امتحان.

وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إنَّ امتحانات الدبلومات الفنية في يومها الأخير سارت بشكل جيد دون حدوث أي مشكلات؛ حيث اطمأنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وتوافر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 7 حالاتت محاولة غش وحيازة محمول في محافظات "الجيزة – الشرقية – المنوفية – القليوبية - الدقهلية"، وتمّ ضبط الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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