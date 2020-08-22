سياسيون يترقبون القمة.. صميدة: الأهلي نادي القرن ونائبة: أتمنى فوز الزمالك

يترقب عشاق كرة القدم في مصر والعالم العربي، مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك، والتي تنطلق في التاسعة مساء اليوم، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار سباق الدوري العام الممتاز.

وعبر سياسيون عن تمنياتهم أن تسود الروح الرياضية مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية، وطالبوا الجماهير بالتحلي بثقافة المكسب والخسارة بعيداً عن التعصب الأعمى.

النائب مصطفى بكري، يقول لـ"الوطن": علاقتي بكرة القدم بدأت وانتهت في يوم عندما قررت أقف حارس مرمى في مدرستي الابتدائية في إحدى المباريات مع زملائي ودخل فيا 5 أجوال ومنذ ذلك اليوم لم ألعب الكرة مرة أخرى وقررت الاعتزال.

وعن انتمائه لأحد قطبي الكرة المصرية، أكد بكري أنه يشاهد مباريات المنتخب المصري، وبطولة الأمم الأفريقية فقط، ويشجع شباب الصعيد ويتمنى أن يرى فرق من الوجه القبلي في الدوري الممتاز، ولا ينتمي للأهلي أو الزمالك.

ودعا بكري، جماهير الكرة المصرية بشكل عام بمختلف انتماءتها بضرورة نبذ التعصب الكروي، والالتزام بالروح الرياضية؛ لأن الرياضة في النهاية تعزز التعاون والأخلاق، مطالبا المسؤولين بتحمل المسؤولية تجاه الوطن للنهوض بصناعة الرياضة في مصر.

من جانبه، قال الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر إن كرة القدم اللعبة القومية الأولى في مصر ويلتف حولها الشعب المصري وعلى الجميع نبذ التعصب وتشجيع الفرق التي يحبها بكل روح رياضية.

وأضاف صميدة لـ"الوطن"، أنا أحب وأشجع النادي الأهلى نادي القرن في أفريقيا، وأتمنى فوزه اليوم في لقاء القمة على نادي الزمالك وهو أحد قلاع الرياضة المصرية ويتمتع بشعبية كبيرة أيضا.

وتابع أن على الأهلاوية والزمالكاوية اليوم تشجيع فرقهم والفائز نبارك له والخاسر نتمنى له حظ سعيد في المباريات المقبلة، مؤكدا أن الأهلى والزمالك أكبر ناديين في افريقيا ونتمنى أن نرى مباراة القمة بالشكل الذي يليق بمصر أمام العالم.

وقالت النائبة دينا عبدالعزيز عضو مجلس النواب، إنها تشجع نادي الزمالك، وتأمل في فوز فريقها اليوم في مباراة القمة، وتتمنى أن تسود روح المحبة بين قطبي الكرة المصرية.

وطالبت عبدالعزيز الجماهير بضرورة التحلي بثقافة المكسب والخسارة وأن يعو أن الرياضة تجمع ولا تفرق، وعلينا نبذ التعصب الأعمى بين أكبر ناديين في مصر والوطن العربي وأفريقيا.

وأضافت: أتمنى أن تخرج مباراة القمة بشكل رياضي يليق بالدولة المصرية، وتكون على قدر تطلعات الجماهير التي يجب عليها أن تعي أن الرياضة منافسة شريفة وأخلاق وتتمتع بثقافة المكسب والخسارة.