فرج عامر لـ"الوطن": أتوقع فوز الأهلي أمام الزمالك و"الدوري محسوم للأحمر"

قبل ساعات من انطلاق القمة 120، قال المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، رئيس نادي سموحة، إن مبارة القمة بين الأهلي والزمالك دائما ما يكون لها طعما خاصا، موضحا أن المبارة التي تقام مساء اليوم، على ستاد القاهرة، في الملعب ونتيجتها غير معروفة، ورغم أن الدوري حسم لصالح النادي الأهلي ولكن الفريق الذي يلعب بأعصاب هادئة هو الذي يفوز، مضيفا: "عموما هي مبارة تكتيكية في المقام الأول".

وتابع عامر في تصريحات لـ"الوطن ": "توقعاتي لمبارة القمة هي 60% تعادل و40% فوز للنادي الأهلي، لكني لا أتوقع فوز الزمالك".

وأضاف: "لا يجب أن يكون هناك أي توتر خلال المباراة، وكل مواقف التوتر الأخيرة جاءت من ناحية نادي الزمالك، ونتمنى أن يظهر الجميع بمظهر جيد".

وشدد رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، إلى أن التوترات الأخيرة بين الناديين من الوارد أن تؤثر في الملعب، ولكن نتمنى ألا يحدث ذلك، ونطلب من الجميع الالتزام بالهدوء لتوجيه رسالة للعالم، وعلى الجميع أن يتحلى بالروح الرياضية والأخلاق التي تعكس طبيعة الشعب المصري.